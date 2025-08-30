تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول، ظهر غدٍ الأحد، إلى العاصمة التشيكية براغ عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لبدء مرحلة إعدادية جديدة تمتد حتى يوم الإثنين 8 سبتمبر القادم، يسعى خلالها الأخضر إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وكان المدرب رينارد، أعلن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في جمهورية التشيك خلال أيام «فيفا» لشهر سبتمبر القادم، وذلك ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026، والمقرر إقامتها في شهر أكتوبر القادم بجدة،

وضمّت القائمة 27 لاعباً، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:

نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.

وسيخوض الأخضر خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين، (الأولى) أمام منتخب مقدونيا يوم الخميس القادم الساعة 6:00 مساء، على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ، و(الثانية) ضد منتخب التشيك يوم الإثنين 8 سبتمبر القادم الساعة 8:00 مساء، على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب منتخبي العراق وإندونيسيا، إذ يتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.

• مواعيد المباراتين الودية

الخميس 2025/9/4

السعودية × مقدونيا

6:00 مساء

الإثنين 2025/9/8

السعودية × التشيك

8:15 مساء