استدعى المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، اللاعبين رياض محرز (الأهلي) وزميله حسام عوار (الاتحاد)، لمعسكر منتخب «محاربي الصحراء» الذي يستعد لمواجهتي منتخبي بوتسوانا يوم 4 سبتمبر، وغينيا في 8 من الشهر ذاته، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وتمثل عودة رياض محرز، ويوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي، خبرة إضافية لقيادة هجوم الخضر في هاتين المواجهتين.

كما ضمت القائمة وجوهاً شابة يعوّل عليها المدرب لصناعة الفارق، مثل إبراهيم مازا وأنيس حاج موسى. وجاءت قائمة حراس المرمى: أسامة بن بوط، أليكسيس قندوز، وزكريا بوحلفاية. وفي الدفاع ريان آيت نوري، جوان حجام، أحمد توبة، رامي بن سبعيني، محمد توجاي، عيسى ماندي، يوسف عطال، وكيفن قيتون. أما الوسط فضم رامز زروقي، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، إيلان قبال، إبراهيم مازا، وحسام عوار. وفي الهجوم محمد أمين عمورة، سعيد بن رحمة، رياض محرز، يوسف بلايلي، أنيس حاج موسى، فارس شايبي، ياسين بن زية، أمين جويري، وبغداد بونجاح.