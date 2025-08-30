صبّت جماهير فريق الشباب جام غضبها على إدارة النادي واللاعبين، بعد الهزيمة التي تلقاها الفريق الكروي أمام نظيره الخليج بأربعة أهداف مقابل هدفٍ واحد، في الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين.

وعبر عدد كبير من الجماهير الشبابية عن امتعاضهم الشديد من المستوى العام للفريق، الذي جعله يخسر بكل سهولة ومن دون رد فعل حقيقي من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وأرجعوا ذلك للتعاقدات السيئة مع اللاعبين الأجانب، وعدم استطاعة الإدارة جلب لاعبين مؤثرين في خطوط الدفاع والوسط والهجوم ومركز الحراسة، وكذلك صناعة اللعب، إضافة لضعف الإعداد الفني العام للفريق.

وترى جماهير الشباب أن فريقها في أزمة بالفعل بسبب مركز حراسة المرمى، وأن الحراس الحاليين غير جديرين بحماية المرمى، ولا بد من جلب حارس يمثل إضافة قوية للفريق في الموسم الحالي.