فيصل الجاري: الهلال تفوّق بجودة نجومه والرياض يفتقد للانسجام

يرى المدرب الوطني فيصل الجاري أن فوز الهلال كان متوقعاً لعوامل عدة، أبرزها تغيير نادي الرياض لعدد من اللاعبين مما تسبب في عدم انسجام الفريق، في ظل انتقال قائده عبدالإله الخيبري، ومجموعة من اللاعبين الأجانب، قابله تفوق هلالي بجودة نجومه، فهدف متعب الحربي بدأ من العمق وتحول للطرف، والهدف الثاني بدأ من الطرف وتحول إلى العمق وتسديدة يسارية لمالكوم، وهذا الهدف تكرر بالأسلوب نفسه في أكثر من حالة. وأضاف: «الهلال تفوق بصورة واضحة في سرعة استعادته للكرة، ونجح في استدراج الرياض إلى ملعبه لخلق مساحة للتحول السريع واستغلال سرعة سالم، ومالكوم، والزيادة من سافيتش».وأشاد المدرب الوطني بحارس نادي الرياض «ميلان بوريان»، الذي ساهم في التصدي للعديد من الهجمات الخطرة على مرماه، قابله كذلك نجاح للحارس «ياسين بونو»، الذي تصدى لتسديدتين محققتين للاعب نادي الرياض "أنطونيو توزيش" داخل منطقة الـ18. وتابع: «إحصائية المباراة بالأرقام تشير لاستحواذ يصل للضعف للهلال والتسديد وتمكن من الخروج بالنقاط الثلاثة وبأقل مجهود، مشدداً على أن فريق الرياض قادر على التعويض في الجولات القادمة مع ارتفاع الانسجام بين اللاعبين وترابط نجومه.