كسبها مع 3 أندية.. ثالث رباعية للمدرب «جيورجوس دونيس» في الشباب

واصل مدرب فريق الخليج «اليوناني» جيورجوس دونيس تفوقه على نظيرة الشبابي، بعدما قاد فريقه لتحقيق الانتصار للمرة الثالثة بنتيجة 4 - 1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشباب بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، لتصبح «الرباعية» علامة بارزة في مواجهاته أمام الشباب، إذ سبق لـ«دونيس» أن واجه الشباب في أكثر من محطة خلال مسيرته التدريبية في منافسات الكرة السعودية، وتمكن في ثلاث مناسبات من حسم اللقاء برباعية، وكانت على النحو التالي:خلال إشرافة على فريق الهلال كسب «الليث» بنتيجة (4/0) في مسابقة «كأس ولي العهد» موسم 2016/2015، وكرر ذلك مرة أخرى وهو مدرب لنادي الفتح إذ انتصر للمرة الثانية بنتيجة (4/1) في موسم 2023/2022 في مسابقة الدوري، واختتمها بانتصاره بالنتيجة نفسها مع نادي الخليج «بالدوري» في موسم 2026/2025.ويُعرف المدرب اليوناني بقدرته على قراءة المنافسين وفرض أسلوب هجومي متنوع، وهو ما ظهر بوضوح في مواجهاته ضد الشباب، إذ لم يكتفِ بالفوز فقط، بل جعل شباك الفريق الأبيض تستقبل أربعة أهداف في كل مرة.