تصدّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قائمة مجلة Boxing News كأقوى شخصية مؤثرة في عالم الملاكمة للعام الثاني على التوالي، في تقدير عالمي يعكس المكانة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية بدعم من قيادتها في استضافة وتنظيم أبرز الأحداث الرياضية.

وقاد آل الشيخ خلال السنوات الأخيرة تحولًا كبيرًا في مشهد الملاكمة الدولية عبر استقطاب أقوى النزالات العالمية إلى الرياض، مقدمًا للجماهير مواجهات تاريخية جمعت أبرز الأبطال وصنّاع القرار.

وبحسب المجلة العريقة، أعاد المستشار تركي آل الشيخ إطلاق مجلة The Ring بروح جديدة، ونجح في إعادة هيكلة نظام تسعير منصة البث العالمية DAZN لتلبية متطلبات الجماهير، إضافة إلى تحقيق إنجاز استثنائي بجمع قطبي الترويج إيدي هيرن وفرانك وارن في تعاون طالما عُدّ مستحيلًا.

ويُجسّد هذا التتويج الحراك الرياضي المتسارع في مجال الملاكمة بالعاصمة الرياض، إذ يُعيد تشكيل ملامح الملاكمة الحديثة، ويعزّز مكانة المملكة كمركزٍ ريادي على الساحة الرياضية الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن القائمة، احتوت عدة أسماء مهمة في عالم الملاكمة، منها مروج الملاكمة البريطاني فرانك وارن الذي جاء في المركز الثاني، ومنافسه إيدي هرنفي في المركز الثالث، ونظيرهم الأمريكي بوب آروم في المركز الرابع، بينما جاء في المركز الخامس الملاكم المكسيكي كانيلوالفاريز الذي يخوض نزالًا مهمًا في سبتمبر القادم أمام الأمريكي ترنسكروفورد في مواجهة ستكون حديث العالم.