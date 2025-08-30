الأخضر يرفع رصيده لـ 11 ميدالية.. «الزاكي» يخطف الأنظار في أول ذهبية عربية للألعاب المائية

أهدى السباح محمد الزاكي، المملكة العربية السعودية أول ميدالية ذهبية في سباق 100م فراشة لفئة العمومي، بزمن قدره 2.05.71 د، وبفارق ثلاث ثوانٍ عن أقرب منافسيه الكويتي محمد العتيبي، ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية للألعاب المائية التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية، ليضيف «الزاكي» الميدالية الشخصية الثانية بعد تتويجه بـ«برونزية» الـ 200 م حرة فئة العمومي، كما حقق زميله السباح خالد البلبيسي، الميدالية الفضية الثانية له بعد تتويجه أمس ثانياً في سباق الـ 200م حرة فئة 13-14، حيث انهى البلبيسي سباق الـ 200م فراشة لفئة 13-14 سنة، في المركز الثاني، بزمن وقدره 2.15.32 د، خلف المصري مازن كريم، الذي أنهى السباق بزمن 2.12.34، فيما خطف زيد السراج الميدالية البرونزية في سباق 100م حرة لفئة 17-18 سنة بزمن 50.90 ثانية، وحقق الفريق السعودي المكون من (علي العيسى، سلطان العتيبي، محمد العتيبي، محمد الزاكي) المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق تتابع 4X200م حرة لفئة العمومي، وكرر فريق فئة 13-14 سنة، والمكون من (خالد البلبيسي، رواد الدوسري، جاسم الغريب، أحمد آل سعيد) الإنجاز نفسه بإضافة الميدالية الفضية لرصيد السعودية، مسجلين رقماً قياسيا جديداً قدره 8.20.65 د، إذ كان الرقم السابق 8.30.26 د، فيما جاء فريق فئة 17-18 المكون من ( زياد المسيلم، أحمد المعيبد، عماد الصبياني، محمد المهر)، ثالثاً في سباق تتابع 4X200م حرة، واختتم فريق فئة 15-16 سنة المكون من (غانم الصلحي، فيصل القحطاني، حمزة العايد، محمد عبيد) الإنجازات السعودية بتحقيقه الميدالية البرونزية في سباق تتابع 4X200م حرة، ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 11 ميدالية، في إنجاز غير مسبوق لمنتخب السباحة على مستوى البطولات العربية.وعلى صعيد آخر خسر المنتخب السعودي لكرة الماء من شقيقه المصري ثاني مواجهات البطولة بنتيجة 4 - 8، محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام، على أن يلاقي المنتخب المغربي اليوم في مواجهة متكافئة من الطرفين.يذكر أن المنتخب السعودي للسباحة حقق 4 ميداليات، فضيتان ومثلهما برونزيتان في اليوم الأول، عن طريق السباح سلطان العتيبي برونزية الـ 50م صدر فئة العمومي، فيما توج محمد الزاكي بــ«برونزية» الـ 200 م حرة فئة العمومي، كما حقق يوسف بوعريش فضية الـ 50 م فراشة فئة العمومي، أخيراً حصل خالد البلبيسي على فضية الـ 200 م حرة فئة 13-14، كما حقق المنتخب السعودي لكرة الماء فوزه الأول على شقيقه الكويتي بنتيجة 15-6 في البطولة نفسها.