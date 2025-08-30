حامل اللقب الاتحاد في اختبار الأخدود

يستهل فريق الاتحاد حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين مشواره للحفاظ على لقبه بمواجهة مضيفه الأخدود، عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز بنجران ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري المحترفين.يدخل فريق الأخدود صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء بعد أن أستعد الفريق جيداً لبداية مثالية حيث أتمت إدارة النادي 4 صفقات أجنبية، فقد تم التعاقد مع المهاجم السلوفيني بلاج كرامر على سبيل الإعارة قادماً من صفوف كونيا سبور التركي، وغوكهان غول قادماً من صفوف قاسم باشا التركي، وصامويل ليما على سبيل الإعارة من بورتو البرتغالي، وكوراي غونتز قادماً من هيلاس فيرونا الإيطالي، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً في تركيا خاض خلاله ثلاثة لقاءات، كان الأول أمام البدع القطري وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وتعادل مع النجمة بهدف لكل منهما، وفي الودية الأخيرة انتصر الأخدود على القادسية الكويتي بهدف دون مقابل، وبعد العود خاض الفريق لقاءً ودياً مع فريق شمك وخسره بهدفين دون مقابل.فيما يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد أن عجزت إدارة النادي في تجديد دماء الفريق حيث حافظ على أجانبه العشرة دون تغيير، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً في إسبانيا والبرتغال خاض خلالها 5 مباريات ودية خسر 4 منها أمام كل من: فنربخشة التركي (4/ 0)، فيتوريا جيماريش البرتغالي (3/ 1)، فولهام الإنجليزي (4/ 2)، بورتيمونينسي (2/ 1)، وفاز في آخر الوديات على فريق أونياو دي ليريا البرتغالي بنتيجة 5/ 1، ومن ثم خسر من النصر 1/ 2 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، ويعاني الفريق من إصابة حارسه الصربي رايكوفيتش والذي عاد للتدريبات ولم يتحدد مدى جاهزيته للمشاركة من عدمها لا سيما وإن الحارس الاحتياطي حامد الشنقيطي قد غادر الفريق في مهمة وطنية مع منتخب الشباب الذي يستعد لخوض غمار كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي.