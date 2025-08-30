القادسية يطمع في نقاط النجمة

يستضيف فريق القادسية نظيره فريق النجمة عند تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (السبت) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك في ختام لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق القادسية هذا اللقاء بعد أن أنهت إدارة النادي عدة صفقات مميزة باستقطاب المهاجم الإيطالي الدولي ماتيو ريتيغي وألغاني كريستوفر بونسو باه، كما جلبت مصعب الجوير وياسر الشهراني، إضافة للمهاجم عبدالله السالم ومحمد الثاني والحارس مشاري سنيور لينضموا إلى نجوم الفريق الحاليين وهم الإسباني ناتشو والأرجنتيني إيزي فرنانديز والأوروجوياني جاستون ألفاريز ومواطنه ناهيتان نانديز والمكسيكي جوليان كينيونيس، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً في هولندا وإسبانيا وإنجلترا خاض خلاله 4 مباريات ودية، خسر الأولى أمام سينت ترويدن البلجيكي، وتعادل في بقية المباريات أمام ليفانتي وإشبيلية الإسبانيين ونوتنغهام الإنجليزي، وخسر الفريق القدساوي مواجهته أمام الأهلي بنتيجة 1/ 5 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والذي أقيم مؤخراً في هونغ كونغ، ويسعى لتعويض جماهيره من خلال الفوز في لقاء الليلة وحصد الثلاث نقاط بحثاً عن بداية قوية لتحقيق مركز متقدم كما فعل في الموسم الماضي.أما فريق النجمة فإنه يبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية لا سيما بعد أن جددت إدارة النادي ثقتها في المدرب البرتغالي ماريو سيلفا وتعاقدت مع كل من الهندوراسي روميل كويوتو ومواطنه ديبي فلوريس والسلوفيني دافيد تيجانيتش والبرازيلي سمير كايتانو والمغربي جواد الياميق، وأقام الفريق معسكراً إعدادياً في تركيا خاض خلاله 4 لقاءات ودية تمكن من الفوز في واحدة على المرخية القطري بهدفين دون مقابل، ومن ثم تعادل في 3 مواجهات أمام كل من: الأخدود والحزم والعروبة، وبعد العودة لعب الفريق لقاءً ودياً أمام الحزم أيضاً وانتهى بالتعادل.