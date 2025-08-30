الفتح والفيحاء.. البحث عن بداية مختلفة

يستضيف فريق الفتح نظيره الفيحاء عند الساعة 6:55 من مساء اليوم (السبت)، وذلك ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل الفريقان هذا اللقاء بحثاً عن بداية قوية وعدم تكرار السيناريو المخيف الذي تعرض له الفريقان عندما كانا مهددين بالهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى وضمنا البقاء في دوري المحترفين في الجولات الأخيرة.ويسعى فريق الفتح للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لا سيما وإن الفريق مستقر فنياً إذ يقوده المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، ويبرز فيه كل من: مروان سعدان وأمين سباعي ومراد باتنا وسفيان بن دبكة، وأقام الفتح معسكراً إعدادياً في إسبانيا وتمكن من الفوز في 3 لقاءات ودية من أصل 4، فيما يطمح الفيحاء للخروج بنتيجة إيجابية لا سيما وإن إدارة النادي أبرمت صفقات جيدة إذ تم جلب الإسباني جيسون ريميسيرو والجزائري ياسين بنزية والغيني ألفا سيميدو والكونغولي سيلفر غانفولا، بالإضافة للمحليين ريان المطيري وأحمد بامسعود وعبدالله الجوعي، ويبرز في الفريق فاشون ساكالا والحارس أورلاندو موسكيرا والمدافع كريس سمولينغ.وسبق وأن التقى الفريقان في دوري المحترفين 14 مرة، تمكن الفيحاء من الفوز في 5 مباريات، فيما فاز الفتح في 4 مباريات، وتعادلا في 5 لقاءات، واستطاع هجوم الفيحاء تسجيل 20 هدفاً، فيما سجل هجوم الفتح 17 هدفاً.