رُباعية الخليج تكبّد الشباب رقمين سلبيين «غير مسبوقين»

حقق فريق الشباب رقمين سلبيين للمرة الأولى في تاريخه، بعد خسارته الكبيرة أمام الخليج بنتيجة 4-1 مساء الجمعة، ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

جاءت أهداف الخليج عن طريق جوشوا كينغ (هدفين)، وكونستانتينوس من ركلة جزاء، وصالح العمري، في الدقائق 5، 53، 64، و82، فيما سجّل كاراسكو هدف الشباب الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

ووفقاً لإحصاءات شبكة «أوبتا»، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الشباب الهزيمة في الجولة الافتتاحية لموسمين متتاليين في دوري المحترفين، كما أنها المرة الأولى التي يفشل فيها الفريق في تحقيق الفوز في أولى مبارياته لثلاثة مواسم متتالية، بعد تعادل وخسارتين.

ومن المقرر أن يلتقي الشباب مع الحزم يوم الجمعة 12 سبتمبر القادم، بينما يواجه الخليج نظيره الفيحاء في 13 من الشهر ذاته.