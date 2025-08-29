في 7 دقائق.. «نكوتا» أول لاعب جنوب أفريقي يسجّل في دوري روشن

سجّل لاعب نادي الاتفاق الجنوب أفريقي موهاو نكوتا اسمه في سجلات التاريخ، بعدما أصبح أول لاعب من جنوب أفريقيا ينجح في هز الشباك في تاريخ دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن قاد فريقه لفوز ثمين على ضيفه الخلود بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إذ احتاج موهاو نكوتا لـ7 دقائق فقط لهز شباك الخصم، قبل أن يدرك الخلود التعادل في الدقيقة 36 عن طريق جون باكلي. وفي الشوط الثاني، حسم الاتفاق المواجهة بهدف ثانٍ سجله جورجينيهو فينالدوم عند الدقيقة 61، مانحاً فريقه أول 3 نقاط في مشواره بالموسم الجديد.يذكر أن دوري المحترفين السعودي شهد عبر تاريخه مشاركة لاعبين من عدة دول أفريقية، غير أن جنوب أفريقيا لم يكن لها حضور تهديفي حتى تمكن موهاو نكوتا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.