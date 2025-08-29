السعودي الوحيد بين 18 مدرباً.. «الشهري» يبدأ موسمه الثاني بفوز معنوي

حقق المدير الفني لفريق الاتفاق سعد الشهري، فوزًا ثمينًا على ضيفه الخلود بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «إيجو» بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، إذ يعتبر الموسم الثاني «للشهري» بعد انضمامه إلى الفريق في منتصف الموسم الماضي بعد إقالة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، ونجح في قيادة الاتفاق إلى المركز السابع، وهو أداء وصفه المتابعون بأنه بداية ثابتة لبناء فريق قادر على المنافسة بشكل أكبر في الموسم الحالي، حيث الفوز الجديد مع بداية الموسم يحمل دلالات خاصة. والشهري هو المدرب السعودي الوحيد بين 18 مدربًا في الدوري، في وقت تحتكر فيه المدارس الأوروبية والبرازيلية معظم مقاعد التدريب في الدوري السعودي الذي يعد حالياً أحد أقوى الدوريات في العالم، ما يجعله أمام تحديات كبيرة في الجولات القادمة.ويضم الدوري هذا الموسم 6 مدربين من البرتغال، يتقدمهم جورجي جيسوس مدرب النصر، إضافة إلى الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال، والألماني ماتياس جيسل مدرب الأهلي، والبرازيلي بيركليس شاموسكا مدرب التعاون، وجميعهم يمثلون تحديًا متنوعًا للمدرب السعودي.