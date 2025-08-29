تألق سعودي .. 4 ميداليات وفوز على الكويت في أول أيام البطولة العربية للألعاب المائية

حقق المنتخب السعودي للسباحة 4 ميداليات، فضيتين ومثلهما برونزيتين في اليوم الأول من البطولة العربية للألعاب المائية التي تستضيفها مدينة الدار البيضاء المغربية، حيث توج السباح سلطان العتيبي برونزية الـ 50 م صدر فئة العمومي، فيما توج محمد الزاكي بــ «برونزية » الـ 200 م حرة فئة العمومي، كما حقق يوسف بوعريش فضية الـ 50 م فراشة فئة العمومي، آخيراً حصل خالد البلبيسي فضية الـ 200 م حرة فئة 13-14، كما حق المنتخب السعودي لكرة الماء فوزه الأول على شقيقه الكويتي بنتيجة 15-6 في البطولة نفسها.يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في البطولة ببعثة مكونة من 40 لاعبًا يمثلون المملكة في منافسات السباحة وكرة الماء،ورأس الوفد المدير التنفيذي للاتحاد السعوي للسباحة الدكتور زياد أبو الحمائل، فيما يضم الجهاز الإداري كلًا من عمرو مبارك، هاني العيسى، وعبدالله الرشيد، ويشمل الجهاز الفني لمنتخب السباحة كمال خمري، أنور بوتبينه، جون رود، فارس عطار، مازن العبيدي، فوزي بوجلال، ومايكل أخصائي علاج طبيعي، فيما يدرب منتخب كرة الماء الإيطالي أرلاندو، ويساعده محمد الزهراني، ومايكل.وتأتي المشاركة ضمن خطط الاتحاد السعودي للسباحة؛ لتعزيز حضور المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية، ودعم تطوير القطاع الرياضي ورفع مستوى التنافسية.