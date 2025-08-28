انتصر فريق الاتفاق على ضيفه الخلود بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد ايجو بالدمام، ضمن لقاءات الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين.

شهد اللقاء بداية قوية لفريق الاتفاق وتمكن من خلالها من إحراز الهدف الأول مبكراً بعد انطلاقة من لاعبه راضي العتيبي الذي لعب كرة عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى لاعب الاتفاق موهاو نكوتا ويسددها أرضية في مرمى الخلود كهدف اتفاقي أول (د: 7)، لينشط أداء الخلود بحثاً عن إدراك التعادل وتمكن من ذلك بعد مجهود فردي من ميزياني ماوليدا الذي انطلق من الجهة اليسرى وتوغل لداخل منطقة الجزاء ولعب كرة عرضية ليلعبها جون باكلي برأسه داخل الشباك كهدف أول وتعادل للخلود (د: 36)، وفي الشوط الثاني عاد الاتفاق مجدداً للتقدم بعد تمريرة ذكية من الفارو ميدران لزميله خالد الغنام المنطلق من الجهة اليسرى والذي بدوره لعبها عرضية أمام المرمى ليسكنها جورجينيو فينالدوم في المرمى كهدف ثانٍ للاتفاق (د: 61)، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق الفوز الأول له ويحصد النقاط الثلاث، وسيلتقي في الجولة القادمة مع ضيفه الأهلي، فيما بقي فريق الخلود بدون نقاط بعد أن تلقى الخسارة الأولى له في الدوري، وسيواجه الخلود في الجولة القادمة مضيفه النصر.