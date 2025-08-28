رونالدو لجماهير النصر: نحتاج دعمكم.. هل ستكونون معنا؟

وجّه قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى جماهير ناديه قبل انطلاق مشوار الفريق في الموسم الجديد من الدوري السعودي (2025-2026).

إذ يبدأ النصر رحلة البحث عن لقب دوري «روشن» بمواجهة التعاون، غداً (الجمعة)، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكتب رونالدو عبر حسابه على منصة «إكس»: «غداً، يبدأ مشوارنا في الدوري، نحن مستعدون بعد أن تدربنا، لكن لا يمكننا تحقيق ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إليكم».

وأضاف: «نبذل قصارى جهدنا ونقاتل من أجل الشعار، من أجل الفريق، من أجلكم جميعاً، هل ستكونون معنا طوال الطريق؟.. لنجعلها ذكرى لا تُنسى».

يُذكر أن النصر خسر نهائي كأس السوبر السعودي أمام الأهلي مطلع الأسبوع الحالي بركلات الترجيح (5-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (2-2)، ليواصل «الدون» ابتعاده عن التتويج بالألقاب الرسمية مع «العالمي».