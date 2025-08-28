سحب قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم في «موناكو»

تسحب مساء اليوم (الخميس)، قرعة الدور الأول من نسخة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في مدينة موناكو الفرنسية، بمشاركة 36 فريقاً، للموسم الثاني على التوالي، بعد تطبيق النظام الجديد، إذ سيخوض كل فريق 8 مباريات في الدور الأول، 4 على أرضه و4 خارجها شرط أن لا يتواجه فريقان من نفس البلد في مرحلة الدوري، وسيتم تقسيم الفرق لـ4 مستويات تصنيفية، إذ يلعب كل فريق مباراتين ضد فرق من كل مستوى وفق القرعة، وبعد مرحلة الدوري، يتأهل أصحاب المراكز 1-8 مباشرة لدور الـ16، فيما يخوض أصحاب المراكز 9-24 ملحقاً لتحديد 8 فرق أخرى، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT» الإلكتروني، وسيكون تصنيف الفرق على النحو التالي:- المستوى الأول: برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي، بوروسيا دورتموند.- المستوى الثاني: أرسنال، باير ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، أتالانتا، فياريال، يوفنتوس، آينتراخت فرانكفورت، بنفيكا، كلوب بروج.- المستوى الثالث: توتنهام، آيندهوفن، أياكس، نابولي، سبورتينغ لشبونة، أولمبياكوس، سلافيا براغ، مارسيليا، بودو جليمت.- المستوى الرابع: موناكو، غالطة سراي، يونيون سانت جيلوز، أتلتيك بلباو، نيوكاسل، كايرات، بافوس، كاراباغ، كوبنهاغن.مواعيد مباريات مرحلة الدوريالجولة 1: 16-18 سبتمبر 2025الجولة 2: 30 سبتمبر – 1 أكتوبر 2025الجولة 3: 21-22 أكتوبر 2025الجولة 4: 4-5 نوفمبر 2025الجولة 5: 25-26 نوفمبر 2025الجولة 6: 9-10 ديسمبر 2025الجولة 7: 20-21 يناير 2026الجولة 8: 28 يناير 2026مواعيد الإقصائيات والنهائيثمن النهائي: 10-11 مارس و17-18 مارس 2026ربع النهائي: 7-8 أبريل و14-15 أبريل 2026نصف النهائي: 28-29 أبريل و5-6 مايو 2026النهائي: 30 مايو 2026