بعد الاعتداء على مساعده بالحجارة.. حكم مباراة الأفريقي التونسي والبنزرتي يوقف المواجهة
أوقف حكم مباراة البنزرتي ونظيره الأفريقي، التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري التونسي، بسبب الاعتداء بحجارة على الحكم المساعد وتعرضه لجروح في الرأس، وأنهى المباراة التي تقدم فيها الأفريقي على منافسه بهدف دون مقابل، وعلى الفور شكل اتحاد اللعبة التونسي لجنة للتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءت اللازمة لحماية حكام المباريات من الاعتداءات المتكررة.

وفي مباراة أخرى، تمكن الملعب التونسي من هزيمة نجم المتلوي بنتيجة (2-0)، فيما تعادل المستقبل الرياضي بالمرسى مع الاتحاد المنستيري دون أهداف، وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة الأولمبي الباجي والشبيبة القيروانية.
