قبل انطلاق البطولة غداً.. «سيرجيو أنطونيو»: أخضر (19) جاهز لخطف كأس الخليج

أكد مدرب المنتخب السعودي «سيرجيو أنطونيو» جاهزية لاعبيه، مشيرًا إلى تطلع الأخضر لتقديم مستويات قوية ومختلفة سعيًا لتحقيق اللقب،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدربي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تحت (20) عامًا 2025، التي تنطلق غدًا وتستمر حتى العاشر من سبتمبر القادم، بمشاركة ثمانية منتخبات. من جانبه أوضح مدرب منتخب الكويت «فيردو ميلين»، أن استعدادات فريقه كانت جيدة وجادة، مؤكدًا أن هدفهم المنافسة على البطولة، بينما أشار مدرب منتخب قطر «إيمانويل إيفانتي» إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة لهذه الفئة العمرية، مبينًا أن المنتخب القطري يضم مجموعة قوية وقادرة على المنافسة.وقال مدرب المنتخب اليمني «محمد النفيعي»: «إن الاستعدادات اقتصرت على سبعة أيام فقط، بالرغم من الظروف الصعبة، إلا أن الفريق يملك الروح العالية وسيظهر بصورة مختلفة»، مؤكدًا أن الجانب النفسي سيكون حاضرًا بقوة.وفي منافسات المجموعة الثانية، أوضح مدرب المنتخب العراقي «أحمد صلاح» أن الفريق حديث التكوين منذ شهر تقريبًا، مقدمًا شكره للجنة المنظمة لهذه البطولة التي وصفها بالفرصة الثمينة للاعبين لإثبات أنفسهم، بينما عبّر مدرب المنتخب العُماني «منصور الجابري» عن سعادته بحفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية في أبها، مشيرًا إلى أن الفريق يملك الثقة للظهور بمستوى مميز.وأُجريت قرعة البطولة مؤخرًا، وجاء المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات قطر، والكويت، واليمن، وضمّت المجموعة الثانية منتخبات عمان، والعراق، والبحرين، ومصر، ويتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة.ويفتتح المنتخب السعودي غدًا مشواره بمواجهة نظيره اليمني عند الـ (4:30) مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، الذي يستضيف مواجهات البطولة، وملعب نادي ضمك بمحافظة خميس مشيط.