منتخب الدراجات يستهل مشاركته الآسيوية في سوفان التايلندية

يستهل المنتخب السعودي للدراجات «شباب، كبار، سيدات»، غدًا مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا للمضمار 2025، التي تستضيفها مدينة سوفان بوري التايلندية، حتى الـ(30) من أغسطس الحالي، بمشاركة أكثر من (13) منتخبًا آسيويًا و(137) لاعبًا ولاعبة.وضمت قائمة الأخضر بقيادة المدرب الجزائري عبدالباسط حناشي (11) دراجًا هم: عزام العبدالمنعم، وأحمد أبو عبدالله، ومحمد مجرشي، ووائل يماني، وطه الخليفة، وصالح آل زايد، وحسين آل صفر، وسليمان جعفري، ومشاعل الحازمي, ورزان زادة، ومروج عادل.يُذكر أن المنتخب السعودي أقام معسكرًا إعداديًا على ثلاث مراحل الأولى في مدينة أبها، والثانية في سلوفاكيا، والثالثة في ماليزيا، وسعى الجهاز الفني من خلال تلك المراحل إلى رفع المعدل اللياقي، والانسجام وتطبيق الجمل التكتيكية ورفع معدل السرعات.وعلى ذات الصعيد، عُقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة، إذ تم التأكد من أهلية اللاعبين، واعتماد الجدول الزمني للسباقات، واستعراض التحديثات الفنية الأخيرة.