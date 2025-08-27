استعداداً لكأس آسيا.. روسيا تعد منتخب 23

يقيم المنتخب السعودي تحت (23) عامًا معسكرًا إعداديًا في روسيا، خلال الفترة من (31) أغسطس حتى 8 سبتمبر القادم، وذلك ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت (23) عامًا 2026 التي يستضيفها الأخضر في مدينتي الرياض وجدة.واستدعى المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر هم: تركي بالجوش، ومهند اليحيى، وأحمد أبو راسين، ومحمد عبدالرحمن، وعبدالعزيز الفرج، ومحمد الدوسري، ومبارك الراجح، وخالد العسيري، ومرزوق التمبكتي، وماجد دوران، ومشعل العلائلي، وسليمان هزازي، وسالم النجدي، وبدر العمير، وفيصل الصبياني، وعبدالملك العييري، وعباس الحسن، وسيف رجب، وعبدالله معتوق، وهمام الهمامي، وعبدالعزيز العليوة، وياسين الزبيدي، وعبدالكريم دارسي، وعبدالعزيز العثمان، ومشاري النمر، وعبدالله رديف.ويحلّ الأخضر خلال معسكره في العاصمة الروسية موسكو ضيفًا على منتخب روسيا في مباراتين تجريبيتين يومي 5 و8 من شهر سبتمبر القادم.