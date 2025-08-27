مدرب فريق الشباب «الغواسيل»: أندية الصندوق قادرة على المنافسة في أوروبا

أكد المدير الفني لفريق الشباب «إيمانويل الغواسيل»، أن طموحه مع «الليوث» هذا الموسم لا يقتصر على المشاركة فحسب، بل المنافسة على مختلف البطولات، مشيرًا إلى أن مشروعه مع النادي يعتمد على استثمار تاريخ الفريق الكبير وتطوير الطاقات المتاحة، رغم التغييرات الواسعة التي طالت التشكيلة في الفترة الماضية.وقال الغواسيل في حديثه خلال الموتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي:«أعرف أن الشباب نادٍ كبير ويملك تاريخًا عريقًا، لكننا أجرينا تغييرات كبيرة على مستوى الفريق، وسندخل الجولة الأولى من الدوري والفريق لم يكتمل بعد. هدفي بعد اكتمال اللاعبين أن أبني فريقًا منافسًا قادرًا على القتال على جميع البطولات، والأهم بالنسبة لي أن أخرج كل ما لدى اللاعبين من إمكانيات»، وعن مستوى المنافسة في دوري روشن السعودي، أوضح المدرب الإسباني أن الدوري يشهد نقلة نوعية بفضل حضور النجوم العالميين، قائلاً: «الدوري السعودي يضم أربعة أندية على مستوى عالٍ (أندية الصندوق)، ومن الممكن أن تنافس على مستوى أوروبا من حيث الجودة والقدرات، وهذا ما يجعل التحدي أكبر ويزيد من حماسنا للعمل».وبخصوص استمرارية الحارس بوشان والمهاجم كارلوس جونيور، شدد الغواسيل على أهميتهما في المجموعة الحالية وقال: «بوشان وكارلوس جونيور جزء من الفريق، ونحن لم نكتمل بعد، لكنني راضٍ عن جميع اللاعبين المنضمين الجدد، وأثق أنهم سيشكلون إضافة مهمة»، وحول الجدل الدائر بشأن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد إعارته لنادي الهلال، حسم الغواسيل الأمر قائلاً: «حمدالله مسجل نظاميًا في كشوفات الفريق، وإعارته مع الهلال انتهت، وبالتالي هو جاهز للمشاركة بشكل قانوني مع الفريق»، ولم يخفِ المدرب الإسباني اهتمامه الكبير بالعمل مع الفئات السنية، حيث اعتبرها ركيزة أساسية في مشروعه الفني: «بالتأكيد هذه فكرتنا دائمًا؛ العمل مع الفئات السنية لتطوير اللاعبين، وأحب التعامل مع العناصر الشابة لأنهم يملكون طاقة وحماسًا كبيرًا، لكن في نهاية الأمر نعتمد أيضًا على اجتهاد اللاعب نفسه، والجولة الأولى ستشهد مشاركة عدد من لاعبي الفئات السنية الذين ظهروا معنا منذ بداية المعسكر وخاضوا المباريات الودية»، واختتم «الغواسيل» حديثه بالتأكيد على أن عودة الشباب للمنافسة الجادة تتطلب وقتًا وانسجامًا بين العناصر وقال: «لن يكون الأمر سهلاً، لكننا نملك الأدوات والطموح، ومع اكتمال الفريق سنسعى لأن نكون على قدر تطلعات جماهير الشباب وننافس على كل الجبهات».