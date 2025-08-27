بعد رفض الخليج تجديد عقده.. مارتينيز يوقّع للحزم

أعلن الحزم أمس (الثلاثاء) التوقيع مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز قادماً من الخليج، وتأتي هذه الصفقة في إطار جهود إدارة الحزم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للاستحقاقات القادمة.وأعلن فابيو مارتينيز رحيله عن الخليج بصورة رسمية، بعد أن انتهي عقده مع النادي، ولم يتم الاتفاق على تجديد عقده، إذ نشر فابيو مارتنيز عبر حسابه على «إكس»: «اليوم الذي تنتهي فيه رحلتي مع نادي الخليج. أودع النادي الذي منحني شرف حمل شارة القيادة وقيادة هذا الفريق بفخر والتزام وقلبٍ نابض».يذكر أن البرتغالي فابيو مارتينز (32 عاماً) يجيد اللعب في مركز الجناح وخاض العديد من التجارب الاحترافية، إذ شارك مع منتخب البرتغال تحت 16 سنة، ومنتخب البرتغال تحت 17 سنة، ومنتخب البرتغال تحت 18 سنة، ومنتخب البرتغال تحت 19 سنة، ومنتخب البرتغال تحت 20 سنة، ومنتخب البرتغال تحت 21 سنة، وضمه نادي الشباب موسم 2020-2021 من صفوف سبورتنغ براغا على سبيل الإعارة موسماً، قبل أن يقود الخليج في فترة الانتقالات الشتوية 2022-2023 في صفقة انتقال حر.