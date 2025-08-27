3 فرق تتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخها

شهدت منافسات الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال أوروبا مفاجآت كبرى بضمان فرق تتأهل للمرة الأولى للبطولة مقعدها بين الكبار، وهي فرق خيرات الماتي الكازخستاني، وبودو غليمت النرويجي، وبافوس القبرصي.وحقق نادي خيرات الماتي الكازخستاني مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل حيث نجح في الإطاحة ببطل أسكتلندا نادي سلتيك بضربات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد نهاية المباراتين الأولى والثانية بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحقق الفريق الكازخستاني مفاجأة مدوية. وتأهل بافوس القبرصي بعد تعادله مع النجم الأحمر الصربي 1-1 مستفيداً من تفوقه ذهاباً 2-1. وحسم بودو غليمت النروجي تأهله الى منافسات دوري أبطال أوروبا بالرغم من خسارته بمواجهة شتورم غراتس النمساوي 2-1 مستفيداً من تفوقه ذهاباً 5-0 ليحسم مجموع المباراتين لصالحه 6-2.