استعداداً للملحق الآسيوي.. رينارد يختار 27 لاعباً لوديّتي مقدونيا والتشيك

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، اليوم، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في جمهورية التشيك خلال فترة «أيام فيفا» لشهر سبتمبر القادم، ضمن التحضيرات لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامته في أكتوبر بمدينة جدة.ويخوض الأخضر خلال معسكره في التشيك مباراتين وديتين، يلتقي في المواجهة الأولى منتخب مقدونيا يوم الرابع من سبتمبر على استاد فيكتوريا زيزكوف بمدينة براغ، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب التشيك يوم الثامن من الشهر نفسه على استاد مالتشوفيسكا بمدينة هرادتس كرالوفه.وضمّت القائمة التي أعلنها رينارد 27 لاعبا، هم؛نواف العقيدي، عبدالرحمن الصانبي، محمد اليامي، أسامة المرمش، متعب الحربي، جهاد ذكري، محمد سليمان، سعد آل موسى، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، علي مجرشي، نواف بوشل، ناصر الدوسري، سعد الناصر، مختار علي، زياد الجهني، محمد كنو، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، عبدالله الحمدان، مصعب الجوير، مهند آل سعد، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.وتغادر بعثة المنتخب الوطني ظهر الأحد القادم إلى العاصمة التشيكية براغ عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إيذانا بانطلاق مرحلة إعدادية جديدة تمتد من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر، يسعى خلالها الأخضر إلى رفع جاهزيته الفنية والبدنية استعدادا لخوض الملحق الآسيوي.الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يتواجد في المجموعة الثانية من منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، إلى جانب العراق وإندونيسيا، ويتطلع الأخضر إلى حجز بطاقة التأهل إلى المونديال.