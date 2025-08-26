رابطة المحترفين المقاتلين PFL تكشف عن أبرز نزالات الرياض

أعلنت رابطة الدوري الاحترافي للمقاتلين (PFL) تنظيم بطولة نصف النهائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت شعار «مواجهة الأبطال»، يوم السبت 27 سبتمبر القادم في صالة ذا أرينا بالعاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز المقاتلين في المنطقة.ويحمل الحدث نزالا رئيسيا مرتقبا في وزن الويلتر يجمع بين الكويتي محمد الأقرع (وصيف نسخة العام الماضي) والمصري أيمن جلال، في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى النهائي.ويدخل الأقرع اللقاء منتشيا بفوزه الأخير على عمر حسين، فيما يسعى جلال إلى استعادة بريقه بعد قرار اللجنة الذي أعاد له فرصة المنافسة.كما سيكون للجماهير السعودية موعد خاص مع المقاتل مالك باسهل، الذي يخوض نزالا استعراضيا في وزن الريشة أمام المصري أحمد مصطفى. باسهل تألق في ظهوره الأول بالضربة القاضية الفنية، ويطمح لتأكيد مكانته كممثل للرياضة السعودية على أرضه وبين جماهيره.ويشارك أيضا المقاتل السعودي الآخر عبدالعزيز بن معمر في نزال «هاوي» أمام المصري حسن مصطفى، في وزن الريشة، ضمن النزالات الاستعراضية التي تهدف إلى تسليط الضوء على المواهب الصاعدة في فنون القتال المختلطة.وفي نصف نهائي وزن الريشة، يلتقي المصري إسلام رضا الملقب بـ«الزومبي المصري»، بالمغربي طه بنداوود المعروف بـ«أسد الأطلس»، في مواجهة تجمع بين الخبرة والطموح، وتعد من أبرز النزالات المنتظرة في البطولة.وأكدت رابطة PFL أن بطولة الرياض تمثل محطة مفصلية في طريق النهائي، مشيرة إلى أن التنظيم سيواكب المكانة التي باتت تحتلها المملكة كوجهة رياضية عالمية، خصوصا في رياضة فنون القتال المختلطة التي تشهد نموا متسارعا في المنطقة.