انطلاقة تاريخية لبطولة كأس الخليج للشباب في أبها.. ومصر ضيف شرف

تحتضن مدينة أبها منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا 2025، وذلك خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر القادم، بمشاركة 8 منتخبات هي: السعودية (المستضيف)، قطر، الكويت، اليمن، عمان، العراق، البحرين ومصر التي جاءت مشاركتها في البطولة بدعوة من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.ورحّب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، ببعثات المنتخبات المشاركة، مؤكدًا على أهمية البطولة في دعم الفئات السنية وتعزيز الروابط الرياضية بين دول المنطقة، متمنيًا لجميع الوفود إقامة طيبة ومشاركة ناجحة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية.وأُجريت قرعة البطولة مؤخرًا، حيث جاء المنتخب السعودي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، الكويت واليمن، فيما ضمّت المجموعة الثانية منتخبات عمان، العراق، البحرين ومصر، فيما يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة.وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس 28 أغسطس الجاري، حيث يفتتح المنتخب السعودي مشواره بمواجهة نظيره اليمني عند الساعة 4:30 عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.وتُقام مباريات البطولة على ملعبي مدينة الأمير سلطان الرياضية ونادي ضمك، على أن تُقام مواجهتا نصف النهائي يوم الأحد 7 سبتمبر، فيما تُختتم البطولة بالمباراة النهائية يوم الأربعاء 10 سبتمبر.وتُعد البطولة محطة مهمة لاكتشاف المواهب وصقل قدرات اللاعبين في الفئات السنية، وذلك ضمن إطار التحضيرات للاستحقاقات القارية والدولية القادمة لمنتخبات الشباب.