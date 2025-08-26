هيمنة أوروبية.. «جيسوس» عميد مدربي دوري روشن و«يايسله» أصغرهم

في ظل الزخم والدعم الكبير الذي يشهده دوري روشن السعودي في موسمه الحالي، لم يقتصر التميز على استقطاب النجوم داخل المستطيل الأخضر فقط، بل امتد ليشمل كوكبة من المدربين العالميين الذين يمثلون مدارس كروية متعددة. وهذا التنوع في الجنسيات يعكس طموح الأندية نحو المنافسة بأعلى المستويات خلال منافسات الدوري، ويمنح المسابقة بُعدًا فنيًا أكثر إثارة، إذ سيطرت المدرسة الأوروبية على تعاقدات الأندية للموسم الجديد 2025 /‏ 2026، حيث وصل عدد الأوروبيين إلى 15 مدرباً، وتعد الجنسية البرتغالية هي الأكثر بواقع 6 مدربين، ومن ثم الإسبانية بواقع 3 مدربين، والفرنسية بواقع مدربين اثنين، ومن ثم تأتي بقية الجنسيات الأخرى وتمثل مدرباً واحداً.سعودي، إيطالي، يوناني، ألماني، تونسي، برازيلي، إنجليزي، ويعتبر مدرب النصر جورجي جيسوس أكبرهم سنا (70 عاماً)، وأصغرهم مدرب الأهلي ماتياس يايسله (37 عاماً).نادي النصرالاسم: جورجي جيسوسالجنسية: البرتغالالعمر: 71 سنةتاريخ الميلاد: 24.07.1954نادي الأخدودالاسم: باولو سيرجيوالجنسية: البرتغالالعمر: 57 سنةتاريخ الميلاد: 19.02.1968نادي الفتحالاسم: جوزيه غوميزالجنسية: البرتغالالعمر: 54 سنةتاريخ الميلاد: 28.08.1970نادي ضمكالاسم: أرماندو إيفانجيليستاالجنسية: البرتغالالعمر: 51 سنةتاريخ الميلاد: 03.11.1973نادي الفيحاءالاسم: بيدرو إيمانويلالجنسية: البرتغالالعمر: 50 سنةتاريخ الميلاد: 11.02.1975نادي النجمةالاسم: ماريو سيلفاالجنسية: البرتغالالعمر: 48 سنةتاريخ الميلاد: 24.04.1977نادي القادسيةالاسم: ميشيل غونزاليسالجنسية: إسبانياالعمر: 62تاريخ الميلاد: 23.03.1963نادي الشبابالاسم: إيمانويل ألغواسيلالجنسية: إسبانياالعمر: 54 سنةتاريخ الميلاد: 04.07.1971نادي الرياضالاسم: خافيير كاييخاالجنسية: إسبانياالعمر: 47 سنةتاريخ الميلاد: 12.05.1978نادي الاتحاد:الاسم: لوران بلانالجنسية: فرنساالعمر: 59 سنةتاريخ الميلاد: 19.11.1965نادي نيومالاسم: كريستوف غالتييهالجنسية: فرنساالعمر: 58تاريخ الميلاد: 23.08.1966نادي التعاونالاسم: بريكليس تشاموسكاالجنسية: البرازيلالعمر: 59 سنةتاريخ الميلاد: 29.09.1965نادي الخليجالاسم: جورجوس دونيسالجنسية: اليونانالعمر: 55 سنةتاريخ الميلاد: 22.10.1969نادي الحزمالاسم: جلال قادريالجنسية: تونسالعمر: 53 سنةتاريخ الميلاد: 14.12.1971نادي الهلالالاسم: سيموني إنزاغيالجنسية: إيطالياالعمر: 49 سنةتاريخ الميلاد: 05.04.1976نادي الاتفاقالاسم: سعد الشهريالجنسية: السعوديةالعمر: 45 سنةتاريخ الميلاد: 09.01.1980نادي الخلودالاسم: ديس باكينغهامالجنسية: إنجلتراالعمر: 40 سنةتاريخ الميلاد: 07.02.1985نادي الأهليالاسم: ماتياس يايسلهالجنسية: ألمانياالعمر: 37 سنةتاريخ الميلاد: 05.04.1988