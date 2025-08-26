تابعوا عكاظ على
هيمنة أوروبية.. «جيسوس» عميد مدربي دوري روشن و«يايسله» أصغرهم
في ظل الزخم والدعم الكبير الذي يشهده دوري روشن السعودي في موسمه الحالي، لم يقتصر التميز على استقطاب النجوم داخل المستطيل الأخضر فقط، بل امتد ليشمل كوكبة من المدربين العالميين الذين يمثلون مدارس كروية متعددة. وهذا التنوع في الجنسيات يعكس طموح الأندية نحو المنافسة بأعلى المستويات خلال منافسات الدوري، ويمنح المسابقة بُعدًا فنيًا أكثر إثارة، إذ سيطرت المدرسة الأوروبية على تعاقدات الأندية للموسم الجديد 2025 /‏ 2026، حيث وصل عدد الأوروبيين إلى 15 مدرباً، وتعد الجنسية البرتغالية هي الأكثر بواقع 6 مدربين، ومن ثم الإسبانية بواقع 3 مدربين، والفرنسية بواقع مدربين اثنين، ومن ثم تأتي بقية الجنسيات الأخرى وتمثل مدرباً واحداً.

سعودي، إيطالي، يوناني، ألماني، تونسي، برازيلي، إنجليزي، ويعتبر مدرب النصر جورجي جيسوس أكبرهم سنا (70 عاماً)، وأصغرهم مدرب الأهلي ماتياس يايسله (37 عاماً).

نادي النصر

الاسم: جورجي جيسوس

الجنسية: البرتغال

العمر: 71 سنة

تاريخ الميلاد: 24.07.1954

نادي الأخدود

الاسم: باولو سيرجيو

الجنسية: البرتغال

العمر: 57 سنة

تاريخ الميلاد: 19.02.1968

نادي الفتح

الاسم: جوزيه غوميز

الجنسية: البرتغال

العمر: 54 سنة

تاريخ الميلاد: 28.08.1970

نادي ضمك

الاسم: أرماندو إيفانجيليستا

الجنسية: البرتغال

العمر: 51 سنة

تاريخ الميلاد: 03.11.1973

نادي الفيحاء

الاسم: بيدرو إيمانويل

الجنسية: البرتغال

العمر: 50 سنة

تاريخ الميلاد: 11.02.1975

نادي النجمة

الاسم: ماريو سيلفا

الجنسية: البرتغال

العمر: 48 سنة

تاريخ الميلاد: 24.04.1977

نادي القادسية

الاسم: ميشيل غونزاليس

الجنسية: إسبانيا

العمر: 62

تاريخ الميلاد: 23.03.1963

نادي الشباب

الاسم: إيمانويل ألغواسيل

الجنسية: إسبانيا

العمر: 54 سنة

تاريخ الميلاد: 04.07.1971

نادي الرياض

الاسم: خافيير كاييخا

الجنسية: إسبانيا

العمر: 47 سنة

تاريخ الميلاد: 12.05.1978

نادي الاتحاد:

الاسم: لوران بلان

الجنسية: فرنسا

العمر: 59 سنة

تاريخ الميلاد: 19.11.1965

نادي نيوم

الاسم: كريستوف غالتييه

الجنسية: فرنسا

العمر: 58

تاريخ الميلاد: 23.08.1966

نادي التعاون

الاسم: بريكليس تشاموسكا

الجنسية: البرازيل

العمر: 59 سنة

تاريخ الميلاد: 29.09.1965

نادي الخليج

الاسم: جورجوس دونيس

الجنسية: اليونان

العمر: 55 سنة

تاريخ الميلاد: 22.10.1969

نادي الحزم

الاسم: جلال قادري

الجنسية: تونس

العمر: 53 سنة

تاريخ الميلاد: 14.12.1971

نادي الهلال

الاسم: سيموني إنزاغي

الجنسية: إيطاليا

العمر: 49 سنة

تاريخ الميلاد: 05.04.1976

نادي الاتفاق

الاسم: سعد الشهري

الجنسية: السعودية

العمر: 45 سنة

تاريخ الميلاد: 09.01.1980

نادي الخلود

الاسم: ديس باكينغهام

الجنسية: إنجلترا

العمر: 40 سنة

تاريخ الميلاد: 07.02.1985

نادي الأهلي

الاسم: ماتياس يايسله

الجنسية: ألمانيا

العمر: 37 سنة

تاريخ الميلاد: 05.04.1988
