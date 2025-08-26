هيمنة أوروبية.. «جيسوس» عميد مدربي دوري روشن و«يايسله» أصغرهم

في ظل الزخم والدعم الكبير الذي يشهده دوري روشن السعودي في موسمه الحالي، لم يقتصر التميز على استقطاب النجوم داخل المستطيل الأخضر فقط، بل امتد ليشمل كوكبة من المدربين العالميين الذين يمثلون مدارس كروية متعددة. وهذا التنوع في الجنسيات يعكس طموح الأندية نحو المنافسة بأعلى المستويات خلال منافسات الدوري، ويمنح المسابقة بُعدًا فنيًا أكثر إثارة، إذ سيطرت المدرسة الأوروبية على تعاقدات الأندية للموسم الجديد 2025 / 2026، حيث وصل عدد الأوروبيين إلى 15 مدرباً، وتعد الجنسية البرتغالية هي الأكثر بواقع 6 مدربين، ومن ثم الإسبانية بواقع 3 مدربين، والفرنسية بواقع مدربين اثنين، ومن ثم تأتي بقية الجنسيات الأخرى وتمثل مدرباً واحداً.
سعودي، إيطالي، يوناني، ألماني، تونسي، برازيلي، إنجليزي، ويعتبر مدرب النصر جورجي جيسوس أكبرهم سنا (70 عاماً)، وأصغرهم مدرب الأهلي ماتياس يايسله (37 عاماً).
نادي النصر
الاسم: جورجي جيسوس
الجنسية: البرتغال
العمر: 71 سنة
تاريخ الميلاد: 24.07.1954
نادي الأخدود
الاسم: باولو سيرجيو
الجنسية: البرتغال
العمر: 57 سنة
تاريخ الميلاد: 19.02.1968
نادي الفتح
الاسم: جوزيه غوميز
الجنسية: البرتغال
العمر: 54 سنة
تاريخ الميلاد: 28.08.1970
نادي ضمك
الاسم: أرماندو إيفانجيليستا
الجنسية: البرتغال
العمر: 51 سنة
تاريخ الميلاد: 03.11.1973
نادي الفيحاء
الاسم: بيدرو إيمانويل
الجنسية: البرتغال
العمر: 50 سنة
تاريخ الميلاد: 11.02.1975
نادي النجمة
الاسم: ماريو سيلفا
الجنسية: البرتغال
العمر: 48 سنة
تاريخ الميلاد: 24.04.1977
نادي القادسية
الاسم: ميشيل غونزاليس
الجنسية: إسبانيا
العمر: 62
تاريخ الميلاد: 23.03.1963
نادي الشباب
الاسم: إيمانويل ألغواسيل
الجنسية: إسبانيا
العمر: 54 سنة
تاريخ الميلاد: 04.07.1971
نادي الرياض
الاسم: خافيير كاييخا
الجنسية: إسبانيا
العمر: 47 سنة
تاريخ الميلاد: 12.05.1978
نادي الاتحاد:
الاسم: لوران بلان
الجنسية: فرنسا
العمر: 59 سنة
تاريخ الميلاد: 19.11.1965
نادي نيوم
الاسم: كريستوف غالتييه
الجنسية: فرنسا
العمر: 58
تاريخ الميلاد: 23.08.1966
نادي التعاون
الاسم: بريكليس تشاموسكا
الجنسية: البرازيل
العمر: 59 سنة
تاريخ الميلاد: 29.09.1965
نادي الخليج
الاسم: جورجوس دونيس
الجنسية: اليونان
العمر: 55 سنة
تاريخ الميلاد: 22.10.1969
نادي الحزم
الاسم: جلال قادري
الجنسية: تونس
العمر: 53 سنة
تاريخ الميلاد: 14.12.1971
نادي الهلال
الاسم: سيموني إنزاغي
الجنسية: إيطاليا
العمر: 49 سنة
تاريخ الميلاد: 05.04.1976
نادي الاتفاق
الاسم: سعد الشهري
الجنسية: السعودية
العمر: 45 سنة
تاريخ الميلاد: 09.01.1980
نادي الخلود
الاسم: ديس باكينغهام
الجنسية: إنجلترا
العمر: 40 سنة
تاريخ الميلاد: 07.02.1985
نادي الأهلي
الاسم: ماتياس يايسله
الجنسية: ألمانيا
العمر: 37 سنة
تاريخ الميلاد: 05.04.1988
