للفرسان الهواة والمحترفين.. اتحاد الفروسية يعتمد (46) بطولة محلية و(19) دولية لموسمه الجديد

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية روزنامة بطولاته للموسم الرياضي 2026-2025، والتي تتضمن إقامة (65) بطولة مصنفة محليًا ودوليًا في أربع رياضات تشمل: قفز الحواجز، القدرة والتحمل، التقاط الأوتاد، والرماية من على ظهر الخيل.وينطلق الموسم في سبتمبر 2025 ويستمر حتى مايو 2026، متضمنًا (46) بطولة محلية و(19) بطولة دولية لجميع الفئات من فرسان وفارسات الهواة والمحترفين.ويشهد الموسم إقامة سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل بمحافظة العُلا، الذي يعد الأغلى من نوعه على مستوى العالم، إضافة إلى السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل التي تستضيفها العُلا عام 2026، وكذلك بطولة لونجين العالمية لقفز الحواجز من فئة 5 نجوم، وبطولتي «قفز السعودية» بمشاركة أبرز فرسان العالم.وتتضمن الروزنامة (3) بطولات دولية لقفز الحواجز تحت مسمى «جولات الرياض»، وبطولة التضامن الإسلامي ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025 في الرياض، إضافة إلى الدوري السعودي للمحترفين لقفز الحواجز الذي يتكون من تسع جولات ونهائي، وبطولات الاتحاد للهواة التي تشمل عشر جولات لدعم الهواة والمبتدئين والناشئين، وسيُقام سبع بطولات لالتقاط الأوتاد، وسبع بطولات للرماية من على ظهر الخيل.ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على ما يحظى به قطاع الفروسية من دعم، مشيدًا بمتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وحرصه على تذليل جميع الصعوبات.وأكد أن البرنامج الزمني لرياضات الفروسية سيسهم في زيادة عدد الممارسين وتوسيع قاعدة المشاركة، مبينًا أن الاتحاد حرص على تنوع البطولات وإقامتها في مناطق متعددة بما يتيح مشاركة المحترفين والهواة والمبتدئين والناشئين.وأضاف رئيس الاتحاد أن الاتحاد يعمل على استكمال النجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، موضحًا أن تلك النجاحات شملت تصاعد أعداد المنتسبين وانتشار البطولات إعلاميًا وزيادة الحضور الجماهيري، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيواصل العمل على تعزيز هذه المكاسب.