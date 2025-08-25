أكمل مجلس إدارة نادي الفيحاء إجراءات التوقيع مع المهاجم الدولي الكونغولي سيلفر غانفولا لمدة موسمين، قادماً من مونزا الإيطالي، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور توفيق بن صالح المديهيم.خاض غانفولا مسيرة واسعة في الملاعب الأوروبية، شارك خلالها في 270 مباراة رسمية أحرز فيها 58 هدفاً. لمع مع بوخوم الألماني بتسجيله 16 هدفاً في موسم 2019–2020 بالدرجة الثانية، ثم استعاد جزءاً من بريقه مع يانغ بويز السويسري مسجلاً 18 هدفاً في موسمين محلياً وقارياً، قبل تجربة قصيرة مع مونزا لم يوقّع خلالها على أي هدف. وتُظهر أرقامه مهاجماً يمكنه الانفجار تهديفياً عندما تتوافق بيئة اللعب مع خصائصه البدنية والفنية.دولياً، مثّل غانفولا منتخب الكونغو في 25 مباراة سجّل خلالها 5 أهداف، من بينها أهداف أمام ناميبيا (2014) وغينيا بيساو (2019) والسنغال (2021)، إضافةً إلى هدفين في مرمى غامبيا وزامبيا (2023). هذه المحطات تبرز حسّه الحاسم في مباريات التصفيات.وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى الفيحاء، مؤكداً تطلعه لتقديم كل ما لديه لإسعاد جماهير النادي وتعزيز القوة الهجومية للفريق في المرحلة القادمة.