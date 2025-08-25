عبدالعزيز العوجان لـ«عكاظ»: تعديلات لائحة الاحتراف ليست ردة فعل وإنما للتطوير

أكد المدير التنفيذي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العوجان، في حديثه لـ«عكاظ»، أن اللجنة وضعت آلية واضحة وشفافة لتسجيل اللاعبين وحوكمة الإجراءات المتعلقة بهم خلال فترات الانتقالات.

وأوضح العوجان أن اللجنة تصدر تعميماً سنوياً يتضمن جميع الاشتراطات وآلية رفع الطلبات، مشيراً إلى أن فترة مراجعة الطلبات لا تتجاوز 7 أيام عمل في حال اكتمال المتطلبات النظامية. وبيّن أن الأندية باتت أكثر التزاماً في رفع الطلبات بشكل صحيح، وهو ما يسهّل عملية الموافقة السريعة، مؤكداً أن اللجنة حريصة على تمكين الأندية من الاستفادة من لاعبيها الجدد في الوقت المناسب لخوض المباريات الرسمية.

وأضاف العوجان أن التعديلات الأخيرة على لائحة الاحتراف ليست ردة فعل، وإنما جاءت بهدف تطوير اللوائح ومنع أي لبس قد يحدث مستقبلاً، موضحاً أنه يجوز للاعب الجمع بين كرة القدم ووظيفة أخرى بشرط الإفصاح عن ذلك.

وكشف أن اللائحة عُدلت فيما يتعلق بحذف شرط اللاعب السعودي المحترف لتفادي أي تفسيرات قد تثير اللبس، مؤكداً أن مسألة الجمع بين الاحتراف ووظيفة أخرى هي شأن يعود إلى اللاعب وناديه.

وحول نظام اللاعبين الأجانب، أوضح العوجان أنه في حال أراد النادي تغيير أي من لاعبيه الأجانب، فإن عليه الالتزام بتسجيل لاعبين من مواليد 2004 فما فوق لهذا الموسم، مبيناً أن جميع الأندية على علم بهذا الشرط، وقد وافقت مسبقاً على النظام، وخططت بناءً على ذلك، مؤكداً أنه لا توجد نية حالية لتغييره.

وبيّن أن النظام ينص على أنه إذا أسقط النادي لاعبين أو سجّل أسماء جديدة في الموسم الجديد، فإن لاعب المواليد يُعتبر متجاوزاً السن القانونية، وعلى النادي تسجيل لاعبين مواليد آخرين، أما إذا استمر بالأسماء نفسها فإن اللاعب يبقى ضمن فئة المواليد.

وفيما يتعلق بقضية اللاعب فراس البريكان مع نادي الفتح، شدّد العوجان على أنها قضية منظورة، ولا يمكن الحديث عنها في الوقت الراهن.