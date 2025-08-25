توج ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فريق «فالكونز» السعودي ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 للمرة الثانية في تاريخه.

وبدعم ولي العهد تم ابتكار فكرة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المملكة وإطلاقها رسمياً عام 2023 ومن خلال تنظيم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في 2024 وفي 2025 تُظهر المملكة ثقتها بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وتأثيره الإيجابي على قطاعات أخرى ومساهمته في النمو الاقتصادي.

وتحت قيادة ولي العهد أصبحت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 المسرح الأكبر عالمياً في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من حيث الحجم، والأنظمة المبتكرة، والمحتوى الرائد، والتجارب الجماهيرية التفاعلية غير المسبوقة.

وتُعد هذه البطولة المبتكرة الأكبر في عالم منتخبات الرياضات الإلكترونية، وتقدم منصة فريدة لنخبة اللاعبين العالميين لرفع راية أوطانهم عالياً، وتمثيل طموحات وأحلام الملايين من مواطنيهم في أقوى المنافسات الدولية.

وتهدف بطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية إلى ترسيخ مكانة الرياضات الإلكترونية بوصفها رياضة وطنية، وتعزيز شعور الفخر لدى اللاعبين عند تمثيلهم أوطانهم، كما تقدّم للمشجعين في مختلف أنحاء العالم فرصة لدعم منتخباتهم الوطنية ولاعبيهم المفضّلين، وقد ارتفع عدد اللاعبين إلى 2000 لاعب، مقارنة بـ1500 لاعب بالموسم السابق، ما يؤكَّد جاذبية البطولة واستقطابها أفضل الأندية واللاعبين عالمياً.

والتطور غير المسبوق في القطاع نتاج سلسلة من التشريعات والأنظمة والإستراتيجيات التي ساهمت بشكل كبير في تطويره، ومن ضمنها الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعد ركيزة أساسية نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى خلق 39 ألف وظيفة، والمساهمة بـ50 مليار ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية.