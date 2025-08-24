أضاف لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام عبدالله الزهراني إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة السعودية، بعد أن حصد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم التي أُقيمت بدولة أرمينيا بمشاركة أكثر من 150 لاعباً يمثلون نخبة أبطال اللعبة على مستوى العالم.

الزهراني قدم عرضاً استثنائياً على خشبة المسرح، اتسم باللياقة البدنية العالية والانضباط والتناسق الاحترافي في استعراض العضلات، ما أهّله لتصدر منافسيه وانتزاع اللقب العالمي بجدارة.

وعبّر البطل السعودي عن سعادته بهذا الفوز، مؤكداً أنه ثمرة سنوات طويلة من التدريب والعمل الجاد، مشدداً على أن رفع راية المملكة في المحافل الدولية هو دافعه الأكبر لمواصلة مسيرته.

وتعد البطولة من أقوى المنافسات العالمية في مجال كمال الأجسام، إذ تستقطب أبطالاً من مختلف الدول، ليشكل هذا التتويج إنجازاً استثنائياً يعكس مكانة الرياضي السعودي وقدرته على المنافسة في أكبر الساحات العالمية.