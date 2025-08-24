أكد المحاضر الآسيوي يحيى جابر في حديثه لـ«عكاظ» أن خسارة النصر لقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم من الأهلي بركلات الترجيح (5 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2 - 2)، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد هونغ كونغ الدولي، كعادته بالطريقة والأسلوب نفسيهما، حيث لا تزال مشكلة الأظهرة والمحور «عبدالله الخيبري» عقدة موجودة أُضيف لها حارس المرمى «بينتو» الضعيف فنياً، فيما لا تزال معاناة النصر في التحول من الهجوم للدفاع قائمة، إذ لا يعود اللاعبون بشكل سريع، ما يمكن أي فريق من التفوق وأخذ المبادرة.النصر يُعاني منذ سنواتوأضاف: في كل مرة يتقدم النصر بسهولة تستقبل شباكه هدفاً نتيجة ضعف الأظهرة وحراسة المرمى والمحور الخيبري، والعودة المتأخرة للدفاع، وسوء التمركز في الوقت المناسب، وهذه مشكلة يعانيها النصر منذ سنوات وأصبحت عقدة، ولكن ستكون خسارة النصر فرصة قبل انطلاق دوري روشن للتخلص من مشكلاته الفنية، وتقوية خط دفاعه، وحراسته بالذات.الأهلي لم يكن أفضلالأهلي حقق اللقب لكنه في كل الأحوال لم يكن أفضل فنياً من النصر، فهو كذلك يعاني من ضعف الأظهرة، ولكنه أفضل هجوماً ودفاعاً بالتحولات السريعة، والاختراق من الأطراف، وضربات الرأس، واستفاد من مشكلات النصر الفنية، وبرز كيسيه كنجم في اللقاء. وكان لعامل الاستقرار الفني واللاعبين دور في خلق انسجام أكبر على الرغم من ضعف خط الدفاع عندما يلعب المنافس أرضاً، فيما ستكون أمام الأهلي عقبة كبيرة للمحافظة على ما حققه من إنجاز. ‏