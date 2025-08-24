وصلت بعثة فريق النصر إلى الرياض صباح اليوم (الأحد) بعد فراغه من مشاركته في كأس السوبر السعودي لكرة القدم، وخسارته اللقب من نظيره الأهلي بركلات الترجيح (5 - 3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2 - 2)، في المواجهة التي أقيمت بينهما على استاد هونغ كونغ الدولي، إذ منح المدرب جيسوس اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة على أن يعاودوا التدريبات غدا (الإثنين) استعدادًا لبداية مشوارٍه في دوري روشن للمحترفين مساء الجمعة القادم عندما يحل ضيفاً على فريق التعاون بمدينة الملك عبدالله الرياضية.يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رفض الاستسلام للحزن، وأصر على تحفيز زملائه قبل الصعود إلى المنصة لاستلام الميداليات الفضية.وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ليواصل «الدون» ابتعاده عن التتويج بالألقاب الرسمية مع «العالمي».ورصدت عدسات الكاميرات لحظة مؤثرة لرونالدو وهو يشير لزملائه برفع رؤوسهم، في رسالة دعم واضحة رغم مرارة الخسارة، بعدما كان الفريق قريباً من إحراز أول ألقابه هذا الموسم.