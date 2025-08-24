رغم خيبة أمل خسارة لقب كأس السوبر السعودي 2025 أمام الأهلي أمس (السبت)، رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، الاستسلام للحزن، وأصر على تحفيز زملائه قبل الصعود إلى المنصة لاستلام الميداليات الفضية.

وانتهت المباراة بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، ليواصل «الدون» ابتعاده عن التتويج بالألقاب الرسمية مع «العالمي».

ورصدت عدسات الكاميرات لحظة مؤثرة لرونالدو وهو يشير لزملائه برفع رؤوسهم، في رسالة دعم واضحة رغم مرارة الخسارة، بعدما كان الفريق قريباً من إحراز أول ألقابه هذا الموسم.

وكان النصر قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد 2-1، بينما صعد الأهلي عقب فوز عريض على القادسية 5-1، عقب مشاركته بديلاً عن الهلال المنسحب من البطولة.