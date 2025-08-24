أثار تدخل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتوجيه عاجل لمعالجة الجوانب التنظيمية في كأس السوبر، تساؤلات واسعة في الشارع الرياضي حول مدى صلاحيات اللجنة في التعامل مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وما إذا كانت تملك حق «حلّ المجلس» أو إسقاطه.صلاحيات اللجنة الأولمبيةبحسب النظام الأساسي، تمثل اللجنة الأولمبية المملكة في المحافل الدولية، وتعمل على رسم الإستراتيجيات الرياضية والإشراف على اللجان النوعية والاتحادات الرياضية. وتمتلك صلاحية الرقابة والتوجيه وإصدار التوصيات الملزمة، لكنها لا تملك – نظامياً – صلاحية حلّ اتحاد قائم، كون ذلك يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تمنع أي تدخل خارجي مباشر في شؤون الاتحادات الوطنية.من يملك قرار الحلّ؟الجهة المخولة بحلّ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم هي الجمعية العمومية للاتحاد، التي يمكنها سحب الثقة أو الدعوة لانتخابات مبكرة إذا ثبتت مخالفات جسيمة أو قصور إداري. كما أن أي خطوة من هذا النوع يجب أن تتماشى مع لوائح «فيفا» لتفادي عقوبات دولية قد تصل إلى تجميد النشاط الكروي.دور اللجنة الأولمبيةيبقى دور اللجنة الأولمبية رقابياً وتوجيهياً وضاغطاً، فهي ترفع تقاريرها إلى وزارة الرياضة والجمعية العمومية، وتتابع الالتزام بالمعايير الدولية، وقد تدفع باتجاه تغييرات أو إصلاحات جوهرية دون أن تتورط في قرار الحلّ المباشر.