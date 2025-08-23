كشف المستشار في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير، في تصريح خاص لـ«عكاظ» تفاصيل مهمة تتعلق بنظام اللاعبين المواليد لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أن النظام يتيح استمرار لاعب المواليد الذي تجاوز السن المحدد في حالة واحدة فقط، وهي إذا احتفظ النادي بجميع لاعبيه الأجانب العشرة من الموسم الماضي دون إجراء أي تغيير على القائمة.وأشار الأمير إلى أن هذه الحالة تنطبق بشكل مباشر على نادي الاتحاد، حيث ما زال يحتفظ بكامل عناصره الأجنبية العشرة من الموسم الماضي حتى الآن، وهو ما يسمح للاعب المواليد ماريو ميتاي بالاستمرار مع الفريق بشكل قانوني، رغم تجاوزه السن المحدد في لوائح اللاعبين المواليد ولكن في حال غير الاتحاد أحد لاعبيه الأجانب العشرة سيضطر لتسجيل ميتاي كأحد اللاعبين الثمانية وليس المواليد.في المقابل، بيّن الأمير أن هذه القاعدة لا تنطبق على لاعب نادي الهلال ماركوس ليوناردو، بعد أن قام الهلال بتغييرات على قائمته الأجنبية للموسم الجديد، إذ تعاقد مع النجم الأورغوياني داروين نونيز والظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز. وقال: «بمجرد أن يقوم النادي باستبدال أو إضافة لاعب أجنبي جديد، فإنه يفقد الاستثناء المتعلق بلاعب المواليد الذي تجاوز السن المحدد، وبالتالي لا يمكن الاستفادة من هذه القاعدة».