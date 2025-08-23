أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس السوبر السعودي 2025، التي استضافتها هونغ كونغ، وتوّج الأهلي بلقبها على حساب فريق النصر.

وقال المسحل: «أبارك للنادي الأهلي وجماهيره التتويج المستحق على شقيقه نادي النصر».

وأضاف: «نحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله–، كما نتوجه بخالص الشكر للقيادة الرشيدة وسمو وزير الرياضة على ما قدّموه من دعم ساهم في نجاح بطولة السوبر السعودي 2025 في هونغ كونغ، ولكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المميز».

واختتم قائلاً: «إن نجاح السوبر السعودي 2025 يأتي ضمن خطط وإستراتيجيات رؤية المملكة 2030، وهذا النجاح لا يقتصر على كرة القدم فحسب، بل يشمل مختلف المجالات التي تسعى المملكة إلى التميز فيها».