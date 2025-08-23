واصل الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، تفوقه في المباريات النهائية، بعدما قاد فريقه إلى التتويج بكأس السوبر السعودي 2025 على حساب النصر بركلات الترجيح، مؤكداً قدرته على حسم المواعيد الكبرى.وكان يايسله قد سجل ظهوره الأول مع الأهلي بإنجاز تاريخي حين قاده للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي، عقب انتصاره على كاواساكي فرونتالي الياباني بثنائية غالينو وفرانك كيسي.ويعد نهائي السوبر السعودي الثالث في مسيرة المدرب الألماني على صعيد النهائيات؛ إذ سبق له قيادة ريد بول سالزبورغ النمساوي إلى نهائي كأس النمسا 2022، حيث توج باللقب إثر الفوز على إس في ريد بثلاثية نظيفة حملت توقيع لوكا سوتشيتش، وماكسميليان فوبير، وبنيامين شيشكو.يُذكر أن يايسله تولى تدريب سالزبورغ بين عامي 2021 و2023، محققاً بطولتي الدوري النمساوي وكأس النمسا، ليحافظ حتى الآن على سجل مثالي في المباريات النهائية.