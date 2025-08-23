كتب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تاريخاً جديداً بإحرازه 100 هدف أو أكثر مع 4 فرق مختلفة، وذلك بعد أن وصل للرقم 100 مع فريقه الحالي النصر بتسجيله ركلة الجزاء لفريقه في الدقيقة 41 من الشوط الأول لمواجهة النصر والأهلي في نهائي كأس السوبر السعودي والتي أقيمت في استاد هونغ كونغ.ومنذ انضمامه إلى النصر يناير 2023 بعد فسخ علاقته التعاقدية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، خاض «الدون» 113 مباراة بألوان «الأصفر العاصمي» وأحرز 100 هدف، وكان رونالدو قد تمكن من إحراز 450 هدفاً في 438 مباراة مع فريق ريال مدريد الإسباني، وسجل 145 هدفاً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترتيه مع «الشياطين الحمر» من 2003 حتى 2009، وبين صيف 2021 ونهاية 2022، اللتين تضمنتا 346 مباراة، وأحرز 101 هدف مع فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي أمضى معه 3 مواسم بين صيفي 2018 و2021، ومثّله في 134 مباراة، ووصل للرقم 100 مع فريق النصر والتي تنوعت في 5 مسابقات بواقع 74 في دوري روشن السعودي، و14 لحساب دوري أبطال آسيا بمسمى النخبة وقبل اعتماده، و6 ضمن كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، و3 على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، ومثلها في كأس السوبر المحلي.