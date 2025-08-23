أخفق فريق النصر بقيادة جيسوس في تجاوز الأهلي بنهائي كأس السوبر السعودي، بعدما خسر بركلات الترجيح، ليتواصل غياب الانتصار النصراوي على منافسه في المباريات النهائية منذ عام 1976، حين توج بكأس الاتحاد السعودي على حساب الأهلي.وعلى صعيد المواجهات النهائية، التقى الفريقان في 12 مناسبة بمختلف البطولات، حقق الأهلي الفوز في 8 منها، مقابل 4 انتصارات للنصر، كان آخرها قبل 49 عاماً عندما خطف لقب كأس الاتحاد السعودي من أمام الأهلي عام 1976.