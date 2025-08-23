أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً توضيحياً بعد 6 دقائق من انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الأهلي والنصر، وذلك بشأن نظامية مشاركة نادي الأهلي في بطولة كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، على خلفية قرار لجنة الاستئناف رقم (25-26) الصادر اليوم (السبت).وأكد الاتحاد أن مشاركة الأهلي في البطولة قرار نظامي وغير قابل للاستئناف، وفقاً لأحكام المادة (4/6) من لائحة المسابقات والبطولات.وأشار البيان إلى أن قرار لجنة الاستئناف يظل قابلاً للطعن أمام مركز التحكيم الرياضي، وفقاً للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو ما يمنع أي تعليق على القرارات من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الراهن.واختتم الاتحاد بيانه بتمني التوفيق والنجاح لجميع الأندية المشاركة في البطولات القادمة.