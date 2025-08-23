يترقب عشاق الكرة السعودية نهائي كأس السوبر اليوم (السبت)، حيث يلتقي النصر والأهلي على ملعب هونغ كونغ الدولي الذي يتسع لنحو 40 ألف متفرج، في مواجهة يبحث خلالها الفريقان عن أول ألقاب الموسم الجديد.

المواجهة تحمل طابعاً خاصاً بين المدربين البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إذ سبق أن التقيا ست مرات في الموسمين الماضيين، بواقع أربع مواجهات في الدوري، ومرة في السوبر، وأخرى في بطولة آسيا للنخبة. جيسوس حسم أول أربعة لقاءات (أحدها بركلات الترجيح)، فيما تفوق يايسله في آخر مباراتين.

النصر يخوض النهائي للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن سبق له التتويج مرتين عامي 2020 و2021، ويسعى لانتزاع اللقب الثالث، بينما يدخل الأهلي المواجهة بطموح إضافة لقب ثانٍ بعد تتويجه الوحيد في نسخة 2016.

وجاء تأهل النصر إلى النهائي بعد فوزه على الاتحاد 2-1 في نصف النهائي الأول، فيما اكتسح الأهلي القادسية 5-1 في نصف النهائي الثاني. ويفتقد النصر في المباراة نجمه السنغالي ساديو ماني بعد طرده بالبطاقة الحمراء، وهو ما وصفه جيسوس بالخسارة الصعبة، مؤكداً أن فريقه سيتأقلم ويبحث عن البدائل.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء بصفوف مكتملة تضم أسماء بارزة. وقال مدربه يايسله: «نطمح للتتويج باللقب، وندرك أن النصر عزز صفوفه بصفقات مميزة هذا الصيف».