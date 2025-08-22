خيَّم الحزن اليوم (الجمعة) على محافظة بيشة برحيل أكبر وأقدم رياضي في المحافظة الكابتن عمر زياد عن عمر بلغ ٩١ عاماً.

وكان الفقيد قد ساهم بشكل كبير في تأسيس الحركة الرياضية في بيشة من خلال نادي النخيل سابقاً (نادي بيشة حالياً)، ومثل النادي آنذاك لاعباً ثم مدرباً للفئات السنية وعنصراً فعالاً في النادي، وساهم كذلك في المناشط الرياضية والاجتماعية بالمحافظة، وعُرف بالأخلاق الفاضلة وخدمة الناس. والفقيد والد الكابتن تركي، أحد لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم للناشئين، ووالد الكابتن مشبب، المدرب الوطني في أكاديمية النادي الأهلي.