يستعد اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر لمباراة نهائية جديدة في مسيرته الحافلة بالألقاب والكؤوس وخوض العديد من المباريات الحاسمة، إذ يقود «رونالدو» فريقه في مواجهة الغريم الأهلي مساء السبت في نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب استاد هونغ كونغ.ويمتلك «كريستيانو» سجلاً حافلاً في المباريات النهاية لاسيماً التي فاز بها مع الأندية التي لعب لها، والتي تعد أكثر بكثير من المباريات التي خسرها، وخاض النجم البرتغالي 34 مباراة نهائية في مسيرته، قبل الانتقال للدوري السعودي، الذي خاض من خلاله مع النصر مباراتين نهائيتين، وهما نهائي البطولة العربية، الذي سجل فيه هدفاً لفريقه وفاز بكأس البطولة بـ«2-1» على حساب الهلال، والمباراة الثانية كانت أمام الهلال في نهائي كأس الملك قبل الموسم الماضي.‏يذكر أن «الدون» خلال المباريات النهائية التي لعبها استطاع الفوز في 23 مباراة، في حين خسر 11 نهائياً، كان آخرها نهائي كأس الملك أمام الهلال بركلات الترجيح ،ويسعى للتتويج بهذا اللقب وأن لا يعكر فرحته الفريق الأهلاوي.‏واستطاع رونالدو خلال هذه المباريات أن يسجل 22 هدفاً ويصنع هدفين، في إجمالي 3019 دقيقة لعبها، وبمعدل هدف في كل 137 دقيقة، خلال الـ34 نهائي التي خاضها.‏وسجل رونالدو «هاتريك» في مباراة واحدة، كانت في شباك كاشيما أنتلرز الياباني بنهائي كأس العالم للأندية «4-2».‏وكان أشهر النهائيات التي خسرها رونالدو على مستوى الأندية نهائي دوري أبطال أوروبا 2009 ضد برشلونة مع مانشستر يونايتد، ونهائي كأس ملك إسبانيا 2013 ضد أتلتيكو مدريد الذي فاز فيه الأخير بنتيجة 2-1، ونال كريستيانو البطاقة الحمراء في الوقت الإضافي.‏أما على مستوى منتخب بلاده فلعب كريستيانو 3 نهائيات مع منتخب البرتغال، حيث فاز في 2 (يورو 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019)، بينما خسر نهائي يورو 2004 في بداية مسيرته.1- فاز في 23 مباراة نهائي .2- سجل 22 هدفاً ويصنع هدفين.