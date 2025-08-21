يواجه مدرب فريق النصر البرتغالي جيسوس نظيره الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي للمرة السابعة منذ حضورهما للسعودية، وخلال 4 مناسبات سابقة تفوق «جيسوس»، حيث قاد فريقه للفوز ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-1 و2-1 على التوالي، في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي.كذلك تفوق «جيسوس» على الأهلي في نصف نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر السعودي، بركلات الترجيح (4-1)، بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لمثله.وخلال مواجهة الدور الأول هذا الموسم في دوري روشن كان الانتصار حليف «جيسوس» بنتيجة (2-1)، لكن في مواجهة الدور الثاني استطاع «يايسله» التفوق بنتيجة (3-2)، لينجح المدرب الألماني أخيراً في تحقيق ما طال انتظاره أمام العجوز البرتغالي، ليكرر الثلاثية في نصف دور أبطال آسيا للنخبة والتأهل للنهائي بثلاثية مقابل هدف.وفي حالة فوز النصر خلال المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر سيكون «جيسوس» هو الوحيد الذي تفوق على «يايسله» 5 مرات خلال مسيرته التدريبية.