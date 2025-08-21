بات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (Bundesliga) متاحاً للملايين من عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك نتيجة اتفاقية الشراكة بين «Bundesliga» و«مجموعة MBC»، التي حصلت بموجبها MBC على الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الألماني الممتاز على الهواء مباشرةً على مدى 3 مواسم متعاقبة.وكان الدوري الألماني لكرة القدم (Bundesliga) قد أشار في بيانٍ صحفي صادرٍ عنه إلى «أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية النمو العالمية التي ينتهجها، وفي سياق سعيه لتحقيق أكبر قدر من التغطية والانتشار في منطقة يحظى فيها الدوري الألماني بقاعدة جماهيرية سريعة النمو، وتصل ضمنها التغطية الإعلامية الأسبوعية لقنوات MBC إلى أكثر من 150 مليون منزل على امتداد العالم العربي. وبذلك بات الدوري الألماني اليوم يمثّل أحد أبرز ركائز العروض الرياضية التي توفرها MBC لجمهورها، وذلك بصفته أول دوري أوروبي ممتاز تقوم المجموعة ببثّ جميع مبارياته على الهواء مباشرةً».وبموجب هذه الاتفاقية، التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، بات بإمكان الملايين من عشاق الكرة الألمانية في جميع أنحاء المنطقة الاستمتاع بمتابعة مباريات الدوري الألماني دون قيود، وذلك ابتداءً من المباراة الافتتاحية لهذا الموسم التي تبث على الهواء مباشرةً غداً (الجمعة) عند الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية – استثنائياً على MBC1 - وتجمع بين حامل اللقب «بايرن ميونيخ» و«آر بي ليبزيك»، وسيتم بث 3 مباريات أسبوعياً - على الهواء مباشرةً عبر قناة MBC أكشن - فيما تُعرض جميع مباريات الدوري الألماني الممتاز مباشرةً على منصة «شاهد» المنضوية تحت مظلة «مجموعة MBC». ومن جانبهما، تتعاون كل من منظمة الدوري الألماني الممتاز العالمية (Bundesliga International) مع «مجموعة MBC» لوضع استراتيجية تسويقية مشتركة، تضمن أن تتخطى الشراكة المبرمة بينهما حيّز النقل المباشر للمباريات وتتعداه إلى قطاعات أخرى ذات صلة.