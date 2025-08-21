حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعد تسليم جوائز الموسم الرياضي 2024–2025، بعد أن أعلنت في وقت سابق الفائزين في مختلف الفئات ضمن عملية تصويت شملت المدربين، قادة الفرق، الإعلاميين، والجماهير، وفق آلية معتمدة تضمن أعلى معايير الشفافية والمهنية.وسيتم تسليم الجوائز قبل انطلاق أول مباراة على أرض فريق اللاعب الفائز من الدوري في موسم 2025–2026، وذلك في مراسم خاصة تقام داخل الملاعب بحضور جماهيري لجعل الفائز يحتفل بإنجازه مع جماهير فريقه بالتنسيق مع أندية الفائزين.يذكر أن الرابطة ستستكمل «جوائز الأفضل» لموسم 2025–2026 استمراراً لأهداف النمو المستدام والاحتفاء بالأبطال وتنمية المواهب وتأريخ الإنجازات. فيما سيتم الإعلان عن التفاصيل في بداية الموسم.الفائزون بجوائز الموسم الرياضي 2024-2025 هم: أفضل لاعب حققه الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي الاتحاد، بعد موسم استثنائي قاد فيه فريقه لتحقيق لقب الدوري، ونال لقب أفضل مدرب لوران بلان مدرب نادي الاتحاد، بعد موسم تدريبي ناجح حقق فيه نتائج مميزة.ونال لقب أفضل لاعب سعودي سالم الدوسري من نادي الهلال، نظير مساهمته الكبيرة في صناعة وتسجيل الأهداف، وحصد لقب أفضل لاعب واعد النجم مصعب الجوير من نادي القادسية، نظير تألقه اللافت وأرقامه المميزة كلاعب شاب.ونال الحذاء الذهبي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو من نادي النصر، برصيد 25 هدفاً، فيما نال القفاز الذهبي كوين كاستيلس حارس نادي القادسية، بعد تصدره قائمة الشباك النظيفة.وجاء اختيار الفائزين استناداً إلى نتائج تصويت تم احتسابها بنسب محددة أُعلنت مسبقاً، وهي كالتالي: 40% لمدربي الأندية، 40% لقادة الفرق، 15% للإعلاميين، و5% للجماهير، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2025 عبر منصة إلكترونية أعدتها الرابطة خصيصاً للتصويت.وتؤكد رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن هذه الجوائز تمثل امتداداً لنهجها في تقدير التميز الفردي والجماعي، وتحفيز عناصر منظومة كرة القدم على تقديم أفضل المستويات داخل وخارج الملعب. كما تندرج الجوائز ضمن برامج ومبادرات استراتيجية التحول التي تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتوسيع الأثر الإعلامي والمجتمعي للدوري محلياً ودولياً.