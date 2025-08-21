شنت جماهير نادي القادسية هجوماً لاذعاً على مدرب الفريق الأول لكرة القدم الإسباني ميشيل جونزاليس، بعد خسارة الفريق أمام نظيره الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على إستاد هونغ كونغ الدولي، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة، والتي على إثرها غادر الفريق القدساوي البطولة، وتعالت أصوات الجماهير المطالبة بإقالة المدرب من منصبه بعد الخسارة الموجعة أمام الأهلي، مؤكدين أن المدرب لم يقرأ المباراة جيدا رغم وجود نخبة كبيرة من اللاعبين الأجانب والمحليين الذين باستطاعتهم صنع الفارق أثناء المباراة، إذ تواجه إدارة نادي القادسية برئاسة بدر الرزيزاء ضغوطات كبيرة من أجل الاستغناء عن المدرب الإسباني ميشيل، قبل انطلاق منافسات الدوري الأسبوع القادم.من جهته، برر مدرب فريق القادسية الإسباني ميشيل خسارة فريقه أمام الأهلي وخروجه من كأس السوبر السعودي بأن المباراة كانت سيئة بالنسبة لناديه ولم يظهر بالمستوى المطلوب الذي يرضي طموحات جماهيره. وقال: «بدأنا المباراة بطريقة غير جيدة، وخسرنا السيطرة في وقت مبكر»، وأضاف ميشيل: «حالة الطرد منحت أفضلية واضحة للخصم، سنتعلم من هذه المباراة أهمية البداية القوية وسنعمل على تصحيح الأخطاء».